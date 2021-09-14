Андрей Аршавин: «Переживать за «Зенит» в ЛЧ будут не только в Петербурге. У клуба самая большая армия болельщиков в России»

Теги Зенит Андрей Аршавин Челси премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА болельщики Ромелу Лукаку Матч ТВ Футбол

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с «Челси».

– Как вы воспринимаете тот факт, что «Зенит» начинает Лигу чемпионов гостевым матчем с ее действующим победителем – «Челси»?

– Это здорово! Конечно, большой вызов и для нашей команды, и для клуба в целом. «Зенит» – единственный представитель от России в Лиге чемпионов. Это большая дополнительная ответственность.

Думаю, следить за «Зенитом», переживать за нас будут не только в Петербурге, но и поклонники футбола во всей стране. Тем более что у «Зенита» сейчас самая большая армия болельщиков.

Поэтому на данный момент мы должны сделать все, чтобы с высоко поднятой головой уехать со «Стэмфорд Бридж» и потом из Англии. Считаю, в первую очередь нам показать свой характер. И, конечно, хочется, чтобы те, кто не желает нам добра сегодня, а ждет поражения, просто расстроились после этой игры в Лондоне.

– Насколько реально «Зениту» рассчитывать на результат, учитывая уровень состава «Челси» и приход Лукаку?

– Бельгиец – мощное усиление для «Челси». Мне кажется, это приобретение на другой уровень поднимает весь состав «Челси». Ну что ж... С другой стороны, это первая игра на групповом этапе, а в них, мне кажется, неожиданности чаще случаются.

Тем более «Зенит» достаточно уверенно провел начало чемпионата. Почему бы не продолжить в Лиге чемпионов? Даже несмотря на то, что перед нами будет ее действующий победитель, – сказал Аршавин. 

Опрос

«Зенит» начинает ЛЧ с босса. Как закончится матч с «Челси»?
30896 голосов
«Зенит» выиграет
12%
Зенит
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 1000 рублей!
Получить 1000₽
Будет ничья
8%
Лига чемпионов УЕФА
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 1000 рублей!
Получить 1000₽
«Челси» победит
80%
Челси
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 1000 рублей!
Получить 1000₽
Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные