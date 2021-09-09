Победы «Зенита», «Спартака» и «Локо», дубль Роналду за «МЮ», 18-летняя Радукану взяла US Open, олимпийцы встретились с Путиным, «Юве» тонет и другие новости

1. В РПЛ «Зенит» победил «Ахмат» (Артем Дзюба вновь не забил, зато у него два ассиста), «Спартак» разобрался с «Химками», а дубль Камано в игре с «Крыльями» принес три очка «Локомотиву». «Зенит» сохранил лидерство в чемпионате – у него 17 очков за 7 туров.

2. Криштиану Роналду сделал дубль в первом же матче за «Манчестер Юнайтед» после возвращения, манкунианцы крупно обыграли «Ньюкасл» (4:1). «Челси» благодаря дублю Лукаку и голу Ковачича победил «Астон Виллу» (3:0). «Ман Сити» одолел «Лестер» (1:0) в гостях благодаря голу Бернарду Силвы, а «Арсенал» выиграл в АПЛ впервые в сезоне и идет 16-м в чемпионате. «Тоттенхэм» вдесятером получил три мяча от «Пэлас» и потерпел первое поражение в сезоне. Все результаты дня – тут.

3. В финале US Open 150-я ракетка мира Эмма Радукану обыграла №73 Лейлу Фернандес. 18-летняя британка – самая молодая чемпионка «Большого шлема» после Марии Шараповой на «Уимблдоне»-2004 и первый квалифаер в истории тенниса, взявший титул на ТБШ.

4. «Ювентус» уступил «Наполи» (1:2), ведя в счете после 1-го тайма. У туринского клуба два поражения подряд и 1 очко после 3 туров Серии А. «Аталанта» проиграла «Фиорентине» (1:2), причем все мячи были забиты с пенальти. Миранчук провел на поле чуть больше тайма, Кокорин опять не вышел.

5. Россия одержала волевую победу над Украиной в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу-2021 и сыграет с Польшей в четвертьфинале.

6. Президент России Владимир Путин вручил государственные награды золотым призерам Олимпиады в Токио. Победители и призеры Олимпийских игр получили автомобили BMW. Ключи от машин вручил Дмитрий Медведев. Кстати, сестры Аверины, занявшие на Олимпиаде 2-е и 4-е места, получили автомобили BMW X5, которые вручают победителям Игр.

7. Гран-при Италии-2021. Валттери Боттас из «Мерседеса» выиграл спринт-квалификацию, но начнет гонку из конца решетки из-за замены силовой установки, Ферстаппен – 2-й, Риккардо – 3-й, Мазепин – 17-й.

Российский пилот Роберт Шварцман стал третьим в гонке «Формулы-2» в Монце.

8. Российские фигуристки и фигуристы выступили с короткими программами на контрольных прокатах сборной России. Также короткие программы показали пары, с ритм-танцами выступили дуэты.

9. КХЛ. «Авангард» уступил «Йокериту», «Салават Юлаев» победил «Нефтехимик», «Куньлунь» выиграл у «Сочи» по буллитам.

10. «Бавария» разгромила «Лейпциг» (4:1) благодаря голам Левандовского, Мусиалы, Сане и Шупо-Мотинга, а «Боруссия» Дортмунд обыграла «Байер» (4:3) в гостях, трижды уступая в счете. Эрлинг Холанд сделал дубль, у него 65 голов в 65 матчах за «Боруссию». Другие результаты дня в Германии – тут.

11. Защитник ЦСКА Марио Фернандес пропустит около двух месяцев из-за травмы колена, утверждает «Чемпионат». Он получил повреждение в сборной.

12. «Барселона» готова предложить 70 млн евро за полузащитника «Лейпцига» Дани Ольмо зимой.

13. «ПСЖ» без Месси и Неймара забил 4 мяча «Клермону», «Монако» без Головина проиграл «Марселю». У Мбаппе 4 гола в 5 матчах Лиги 1, он лидирует в списке бомбардиров.

14. Вечер бокса в Голливуде. Белфорт нокаутировал Холифилда, Сильва – Ортиса и другие результаты.

15. Баскетбольный ЦСКА расторг соглашение с защитником Майком Джеймсом. На счету Джеймса за два неполых сезона 87 матчей за ЦСКА, в которых он набирал 18,8 очка и делал 4,7 передачи в среднем за встречу.

16. Семья защитника сборной Польши Камиля Глика получила оскорбления и угрозы в соцсетях после матча с Англией. Поляка обвиняли в расизме по отношению к Уокеру.

Цитаты дня.

Владимир Путин об Олимпиаде: «Не могу не вспомнить далекие от спорта политизированные решения в отношении нашей страны и нашей команды»

Николай Валуев: «Я согласен с Путиным. Лимит отменять нельзя, иначе потеряем молодое поколение игроков»

Семак о лимите: «Моя позиция не изменится. Все клубы РПЛ поддерживают отмену»

Министр спорта Подмосковья об отмене гола «Химок»: «Зачем ВАР, если им не пользоваться? Офсайда не было никакого»

Пьянич о Роналду и Месси: «Поиграть с инопланетянами – это как завоевать трофей»

Синхронистка Влада Чигирева – Путину: «Гагарин открыл для нас космос, а вы открыли спорт для нашей страны, никто до этого не вкладывал столько в спорт, сколько вы»