Медведев вынес Джоковича в финале US Open, победы «Ливерпуля», «Реала» и «Милана», поражение «Динамо», 5 четверных Трусовой и другие новости утра

1. Даниил Медведев разгромил Новака Джоковича в финале US Open (6:4, 6:4, 6:4) и впервые выиграл турнир «Большого шлема». Он шестой игрок из России, взявший «Большой шлем». Даниил не позволил Новаку взять календарный «Большой шлем» – первый за 52 года. Мы вели онлайн этого огненного матча.

2. «Динамо» дома уступило «Нижнему Новгороду» Кержакова (1:2) в 7-м туре чемпионата России, ЦСКА поделил очки с «Арсеналом» (2:2), «Сочи» был сильнее «Уфы» (3:1).

3. «Ливерпуль» разгромил «Лидс» в гостях (3:0) в 4-м туре чемпионата Англии. Салах забил 100-й гол в АПЛ, а хавбек «красных» Эллиотт из-за травмы покинул поле на носилках.

4. Хет-трик Бензема принес «Реалу» победу над «Сельтой» (5:2) в 4-м туре чемпионата Испании, хавбек Камавинга забил в дебютной игре за «сливочных». «Атлетико» вырвал победу у «Эспаньола» (2:1) на 99-й минуте. Денис Черышев получил травму колена в матче «Валенсии».

5. В КХЛ СКА проиграл «Торпедо» (2:3), минское «Динамо» победило «Ак Барс» (5:2), «Амур» уступил московскому «Динамо» (2:6) и другие результаты дня.

6. «Милан» победил «Лацио» (2:0) в 3-м туре чемпионата Италии, «Рома» дожала «Сассуоло» (2:1) в 1000-м матче в карьере Моуринью, «Интер» сыграл вничью с «Сампдорией» (2:2).

7. Риккардо выиграл Гран-при Италии, Норрис – 2-й, Боттас – 3-й, Хэмилтон и Ферстаппен сошли после столкновения (Макс потеряет три позиции на старте Гран-при России), Мазепин – после отказа двигателя.

8. Александра Трусова прыгнула пять четверных в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России – она сделала это первой из девушек, Ханю и Уно тоже делали пять, Чен – шесть.



9. На Кубке Европы по баскетболу 3х3 мужская сборная России уступила Польше в матче за бронзу, а женская команда в игре за 3-е место была слабее Франции.

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Чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров: «Если бы Дзюба был пай-мальчиком, со всеми соглашался и всем лизал все места, он бы не добился таких высот»

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