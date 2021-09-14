Уан-Биссаку удалили на 35-й минуте матча «МЮ» с «Янг Бойз». Он наступил шипами на голеностоп сопернику

Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Уан-Биссака удален в матче Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (1:0, первый тайм).
Англичанин на 35-й минуте наступил шипами на голеностоп Кристоферу Мартинсу Перейре, пытаясь отнять мяч. Судья Франсуа Летексье показал Уан-Биссаке прямую красную карточку.
Через две минуты Оле-Гуннар Сульшер выпустил на поле правого защитника Диогу Далота вместо вингера Джейдона Санчо.
Уан-Биссака стал первым игроком «МЮ», получившим прямую красную карточку в матче Лиги чемпионов, со времен Нани, которого удалили в матче с «Реалом» в 2013 году.
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Фото: скриншот трансляции «Футбол 2»