Дюков о словах Путина про лимит: «Наш президент понимает все. Полностью отказаться от регулирования нельзя, оно есть во всех лигах»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина, который выступил против отмены лимита на легионеров в .

– Что касается ограничений в Премьер-лиге, они есть в любом чемпионате. Если посмотрим на английский, немецкий, итальянский и французский чемпионаты – там есть требование к доморощенным игрокам. Есть требования к уровню – те самые качественные критерии, установленные для иностранных игроков. Так или иначе есть регулирование.

Полностью отказаться от регулирования нельзя, оно есть во всех чемпионатах. Мы предлагали сохранить регулирование, но изменить подход: предложили новый, который позволит повысить конкурентоспособность клубов и игроков, сохранить мотивацию к развитию.

– Есть ли у вас ощущение, что президент не до конца понимает, что означает лимит?

– Наш президент понимает все. Он однозначно высказался за то, чтобы регулирование сферы деятельности – а именно использование иностранных спортсменов – должно быть. Повторюсь, все это есть и в других чемпионатах. Все, что мы предлагаем, это лишь другой подход.

Да, клубы высказались за переходный заявочный период в формате «10+15», но данный вопрос требует обсуждения с министерством спорта. Вы знаете, что они утверждают правило использования иностранных спортсменов, в том числе футболистов. На данном этапе правильнее провести консультацию с министерством спорта, – отметил Дюков.

«Еще 20 лет не сыграем на Олимпиаде, если одни иностранцы будут». Путин – против отмены лимита на легионеров