Витория о словах Гатагова про легкие сборы в «Спартаке»: «Это за гранью. У меня 11 титулов, я выходил в 1/4 финала ЛЧ. Кто тогда прав?»

Главный тренер с раздражением отреагировал на слова , который заявил, что некоторые игроки красно-белых называют «сборы с португальцем были самыми легкими в жизни».

«Если кто-то говорит, что это были самые легкие сборы в их жизни, значит, они им понравились. Мы говорим о . Не хочу обсуждать слухи.

Это просто за гранью. Если вы хотите обсудить что-то про физические составляющие, давайте устроим отдельную встречу. Мы вместе со всей нашей командой.

Я выиграл 11 титулов, выходил в четвертьфинал Лиги чемпионов. Кто тогда прав?» – сказал Витория.