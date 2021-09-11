Витория о словах Гатагова про легкие сборы в «Спартаке»: «Это за гранью. У меня 11 титулов, я выходил в 1/4 финала ЛЧ. Кто тогда прав?»

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Главный тренер «Спартака» Руй Витория с раздражением отреагировал на слова Сослана Гатагова, который заявил, что некоторые игроки красно-белых называют «сборы с португальцем были самыми легкими в жизни».

«Если кто-то говорит, что это были самые легкие сборы в их жизни, значит, они им понравились. Мы говорим о Лиге Европы. Не хочу обсуждать слухи.

Это просто за гранью. Если вы хотите обсудить что-то про физические составляющие, давайте устроим отдельную встречу. Мы вместе со всей нашей командой.

Я выиграл 11 титулов, выходил в четвертьфинал Лиги чемпионов. Кто тогда прав?» – сказал Витория.

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