Шипачев – лучший ассистент в истории КХЛ с 510 передачами. Он побил рекорд Мозякина

Нападающий «Динамо» Вадим Шипачев отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (5:3).
Таким образом, в активе форварда стало 510 результативных передач в КХЛ. Он превзошел достижение Сергея Мозякина, у которого 509 ассистов.
В конце матча Шипачев также поразил пустые ворота «Адмирала»
Вадим Шипачев — лучший ассистент в истории @khl!— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) September 14, 2021
Рекорд Сергея Мозякина пройден! pic.twitter.com/E8mcuALNHk
В данный момент на счету Шипачева 12 (7+5) очков в 5 матчах сезона.
У Мозякина – все основные рекорды нашего хоккея (включая советский). Сейчас даже сложно представить, что кто-то до них доберется