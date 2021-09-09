Шипачев – лучший ассистент в истории КХЛ с 510 передачами. Он побил рекорд Мозякина

Нападающий Вадим Шипачев отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата с «Адмиралом» (5:3).

Таким образом, в активе форварда стало 510 результативных передач в КХЛ. Он превзошел достижение Сергея Мозякина, у которого 509 ассистов.

В конце матча Шипачев также поразил пустые ворота «Адмирала»

Вадим Шипачев — лучший ассистент в истории @khl!



Рекорд Сергея Мозякина пройден! pic.twitter.com/E8mcuALNHk — HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) September 14, 2021

В данный момент на счету Шипачева 12 (7+5) очков в 5 матчах сезона.

У Мозякина – все основные рекорды нашего хоккея (включая советский). Сейчас даже сложно представить, что кто-то до них доберется