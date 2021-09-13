Марио закончил в сборной, Казанский ушел с «Матч ТВ», Кашшаи покинул департамента судейства, хет-трик Дрейера в дебютном матче РПЛ и другие новости

1. Правый защитник ЦСКА Марио Фернандес завершил карьеру в сборной России. Футболист объяснил это тем, что травмы в последнее время мешают ему играть на два фронта.

2. Комментатор и телеведущий Денис Казанский ушел с «Матч ТВ». Возможно, он продолжит карьеру на Первом канале.

3. Виктор Кашшаи покинул пост главы департамента судейства РФС. Пишут, что сменить его может Куйперс из Нидерландов, итальянец Риццоли или серб Мажич.

4. Датский вингер «Рубина» Андерс Дрейер сделал хет-трик (а первый гол забил пяткой первым же касанием!) в дебютном матче в РПЛ, благодаря чему казанцы уничтожили «Урал» (4:0). «Краснодар» свел к ничьей матч с «Ростовом» (1:1), играя вдесятером с 30-й минуты после удаления Крыховяка.

5. КХЛ. «Магнитка» обыграла «Нефтехимик», «Сибирь» проиграла «Северстали».

6. Бывшие тренер и игроки «Черноморца» признались в сдаче игры «Чайке» в 2019-м. Это первое в России дело о договорном матче.

7. Российский фигурист Марк Кондратюк выступит на Nebelhorn Trophy. Там Россия может получить третью квоту на Олимпиаду-2022 в мужском катании.

8. Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл выбыл как минимум до середины октября из-за травмы бедра.

9. Чемпионат четырех континентов-2022 в китайском Тяньцзине отменен. Турнир могут провести в другом месте.

10. Сборная Франции по волейболу всухую проиграла Чехии в 1/8 финала чемпионата Европы. Французы – олимпийские чемпионы Токио-2020.

11. Андрей Рублев дебютировал в топ-5 рейтинга ATP по итогам US Open. Эмма Радукану поднялась на 127 позиций в рейтинге WTA, Фернандес – на 45, Андрееску выпала из топ-10, Азаренко – из топ-30, Серена – из топ-40

12. Поль Погба хочет продлить контракт с «МЮ». На его решение повлияло яркое возвращение Роналду.

13. Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор подрался с рэпером MGK на церемонии вручения премии MTV.

14. «ПСЖ» представил черно-серую третью форму и коллекцию одежды.

15. «Ман Сити» удалил все товары, связанные с подозреваемым в изнасиловании Менди, из интернет-магазина.

Цитаты дня.

«В тарелке Роналду – киноа, авокадо, пара яиц. И никто из игроков не притронулся к пирогу, крему, брауни». Ли Грант об ужине в «МЮ»

Марио Фернандес: «Благодарю Бога за то, что открыл мне двери в ЦСКА и сборную. И Путина за гражданство РФ»

«Темнокожие дети не захотят играть за Англию. Ни одна мать такого не захочет». Грэй о расизме в адрес игроков сборной

Директор «Рубина»: «Лимит надо максимально смягчать или отменять. Нужно иметь до 14 иностранцев тем, кто ставит высокие задачи»

Дементьев – генпродюсеру «Матч ТВ»: «От вас бегут как из чумного барака. Фильм «Как все развалить и ######## за 5 лет»

Владимир Путин на встрече с паралимпийцами – о коронавирусе: «Много людей вокруг болеет. Думаю, мне самому скоро на карантин придется»

Семак о «Зените»: «Не думаю, что мы усилились существенно. Нет изменений, кроме Крицюка и Клаудиньо»

Генич о «Спартаке»: «Перед «Лестером» англичане все накопают про жену владельца против тренера или Тедеско-гея. Скажут: «Что за колхоз?»

Гари Невилл: «Роналду – величайший футболист всех времен. Он более совершенный игрок, чем Месси»

Джейми Каррагер: «Роналду точно не величайший игрок. Он делает то, что могут другие, Месси может сделать то, чего ты никогда не видел»