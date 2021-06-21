Умер двукратный олимпийский чемпион в метании молота Юрий Седых. Ему принадлежит мировой рекорд, который не могут побить 35 лет

Двукратный олимпийский чемпион в метании молота Юрий Седых скончался в возрасте 66 лет.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) сообщила, что причиной смерти стал сердечный приступ.

В составе сборной СССР спортсмен побеждал на Играх 1976 и 1980 годов, а также завоевывал бронзу на Олимпиаде-1988. Также он становился чемпионом мира и трижды выигрывал чемпионат Европы.

Седых является действующим мировым рекордсменом в метании молота. Его результат (86,74 м) держится уже 35 лет.

Одно из последних больших интервью Седых, который с 90-х живет во Франции, дал Sports.ru:

«В СССР отъезд связывали с предательством. Но родина со мной навсегда». Интервью героя Игр-80 Юрия Седых, который нашел себя во Франции