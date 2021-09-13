КХЛ. Московское «Динамо» в гостях у «Адмирала», «Йокерит» сыграет с «Локомотивом», «Спартак» против СКА

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В регулярном чемпионате КХЛ московское «Динамо» сыграет на выезде с «Адмиралом», «Локомотив» – с «Йокеритом», СКА – со «Спартаком»

«Куньлунь» примет «Автомобилист», ЦСКА будет противостоять «Барысу»

КХЛ

Регулярный чемпионат

Адмирал – Динамо Москва
Дата проведения
14 сентября, 12.30, «Fetisov Arena»
Онлайн матча Видео

 

Йокерит – Локомотив
Дата проведения
14 сентября, 18.30, «Хартвалл-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Сочи – Ак Барс
Дата проведения
14 сентября, 19.30, «Большой»
Онлайн матча Видео

 

Спартак – СКА
Дата проведения
14 сентября, 19.30, «ДС Мегаспорт»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Рига – Торпедо
Дата проведения
14 сентября, 19.30, «Арена-Рига»
Онлайн матча Видео

 

Куньлунь – Автомобилист
Дата проведения
14 сентября, 19.30, «Арена-Мытищи»
Онлайн матча Видео

 

Витязь – Трактор
Дата проведения
14 сентября, 19.30, «Ледовый дворец Витязь»
Онлайн матча Видео

 

ЦСКА – Барыс
Дата проведения
14 сентября, 19.30, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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