КХЛ. Московское «Динамо» в гостях у «Адмирала», «Йокерит» сыграет с «Локомотивом», «Спартак» против СКА

В регулярном чемпионате КХЛ московское «Динамо» сыграет на выезде с «Адмиралом», «Локомотив» – с «Йокеритом», СКА – со «Спартаком».
«Куньлунь» примет «Автомобилист», ЦСКА будет противостоять «Барысу».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 14 сентября, 12.30, «Fetisov Arena»
- Дата проведения
- 14 сентября, 18.30, «Хартвалл-Арена»
- Дата проведения
- 14 сентября, 19.30, «Большой»
- Дата проведения
- 14 сентября, 19.30, «ДС Мегаспорт»
- Дата проведения
- 14 сентября, 19.30, «Арена-Рига»
- Дата проведения
- 14 сентября, 19.30, «Арена-Мытищи»
- Дата проведения
- 14 сентября, 19.30, «Ледовый дворец Витязь»
- Дата проведения
- 14 сентября, 19.30, «ЦСКА-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.