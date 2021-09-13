КХЛ. Московское «Динамо» в гостях у «Адмирала», «Йокерит» сыграет с «Локомотивом», «Спартак» против СКА

В регулярном чемпионате КХЛ московское сыграет на выезде с «Адмиралом», – с «Йокеритом», СКА – со .

«Куньлунь» примет «Автомобилист», будет противостоять .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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