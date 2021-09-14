«МЮ» проиграл «Янг Бойз» (1:2), пропустив на 95-й минуте. Англичане играли в меньшинстве с 1-го тайма

В стартовом туре группового этапа на выезде уступил (1:2).

проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

отправил мяч в сетку ворот соперника уже на 13-й минуте, забив 135-й гол в турнире.

сравнял счет на 66-й минуте, а на 95-й решающий гол забил .

«МЮ» с 35-й минуты играл в меньшинстве – прямую красную карточку за грубую игру получил защитник Аарон Уан-Биссака.

Янг Бойз Швейцария – Манчестер Юнайтед Англия – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Роналду (13), 1:1 – Нгамале (66), 1:2 – Сьебатшо (95).

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