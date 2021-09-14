«МЮ» проиграл «Янг Бойз» (1:2), пропустив на 95-й минуте. Англичане играли в меньшинстве с 1-го тайма

В стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Янг Бойз» (1:2).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Криштиану Роналду отправил мяч в сетку ворот соперника уже на 13-й минуте, забив 135-й гол в турнире.
Муми Нгамале сравнял счет на 66-й минуте, а на 95-й решающий гол забил Жордан Сьебатшо.
«МЮ» с 35-й минуты играл в меньшинстве – прямую красную карточку за грубую игру получил защитник Аарон Уан-Биссака.
Янг Бойз Швейцария – Манчестер Юнайтед Англия – 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Роналду (13), 1:1 – Нгамале (66), 1:2 – Сьебатшо (95).
- Дата проведения
- 14 сентября, 19.45, «Стад де Сюисс»
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Янг Бойз –
фон Балльмос, Хефти (Сулеймани, 83), Лаупер, Камара, Гарсия, Мартинс Перейра (Ридер, 82), Фасснахт, Сьерро (Сьебатшо, 46), Нгамале, Эбишер, Элиа.
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу, Погба, Фред, Бруну Фернандеш (Матич, 72), ван де Бек (Варан, 46), Санчо (Диогу Далот, 37), Марсьяль, Роналду (Лингард, 72).
- Предупреждения:
- Фасснахт (45), Мартинс Перейра (50), Варан (64).
- Удаление:
- Уан-Биссака (35).