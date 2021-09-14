«МЮ» проиграл «Янг Бойз» (1:2), пропустив на 95-й минуте. Англичане играли в меньшинстве с 1-го тайма

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Янг Бойз высшая лига Швейцария Лига чемпионов УЕФА Sports.ru Жордан Сьебатшо Муми Нгамале Футбол

В стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Янг Бойз» (1:2). 

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Криштиану Роналду отправил мяч в сетку ворот соперника уже на 13-й минуте, забив 135-й гол в турнире.

Муми Нгамале сравнял счет на 66-й минуте, а на 95-й решающий гол забил Жордан Сьебатшо.

«МЮ» с 35-й минуты играл в меньшинстве – прямую красную карточку за грубую игру получил защитник Аарон Уан-Биссака.

Янг Бойз Швейцария – Манчестер Юнайтед Англия – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Роналду (13), 1:1 – Нгамале (66), 1:2 – Сьебатшо (95). 

Янг Бойз Швейцария – Манчестер Юнайтед Англия 1:1 (второй тайм)
Дата проведения
14 сентября, 19.45, «Стад де Сюисс»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 13 Роналду, 1:1 – 66 Нгамале.
Янг Бойзфон Балльмос, Хефти (Сулеймани, 83), Лаупер, Камара, Гарсия, Мартинс Перейра (Ридер, 82), Фасснахт, Сьерро (Сьебатшо, 46), Нгамале, Эбишер, Элиа.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу, Погба, Фред, Бруну Фернандеш (Матич, 72), ван де Бек (Варан, 46), Санчо (Диогу Далот, 37), Марсьяль, Роналду (Лингард, 72).
Предупреждения:
Фасснахт (45), Мартинс Перейра (50), Варан (64).
Удаление:
Уан-Биссака (35).

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