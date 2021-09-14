Роналду забил 135-й гол в ЛЧ. У Месси 120 мячей, у Левандовского – 73

Нападающий улучшил свой рекорд по количеству голов в .

После мяча, забитого в ворота «Янг Бойз» (1:0, первый тайм) в матче группового этапа, португалец довел число голов, забитых в Лиге чемпионов, до 135. Роналду потребовалось 177 матчей, чтобы достичь этой отметки.

На втором месте по голам в Лиге чемпионов расположился форвард «ПСЖ» (120 мячей в 149 матчах). Третий – нападающий «Баварии» (73 гола в 96 играх).

С полной статистикой 36-летнего форварда можно ознакомиться по ссылке.

.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Также его можно посмотреть на сайте в прямом эфире.

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