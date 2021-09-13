Лига чемпионов. «Барселона» против «Баварии», киевское «Динамо» примет «Бенфику», «Аталанта» в гостях у «Вильярреала»

В стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» примет «Баварию», киевское «Динамо» – «Бенфику», «Аталанта» Алексея Миранчука сыграет на выезде с «Вильярреалом».
1-й тур
Группа E
- Дата проведения
- 14 сентября, 22.00, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 14 сентября, 22.00, «НСК Олимпийский»
Группа F
- Дата проведения
- 14 сентября, 19.45, «Стад де Сюисс»
- Дата проведения
- 14 сентября, 22.00, «Эстадио де ла Серамика»
Группа G
- Дата проведения
- 14 сентября, 19.45, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 14 сентября, 22.00, «Пьер-Моруа»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.