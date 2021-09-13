Лига чемпионов. «Барселона» против «Баварии», киевское «Динамо» примет «Бенфику», «Аталанта» в гостях у «Вильярреала»

В стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов примет «Баварию», киевское – «Бенфику», Алексея Миранчука сыграет на выезде с .

1-й тур

Группа E



Группа F



Группа G



ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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