Лига чемпионов. «Барселона» против «Баварии», киевское «Динамо» примет «Бенфику», «Аталанта» в гостях у «Вильярреала»

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В стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» примет «Баварию», киевское «Динамо»«Бенфику», «Аталанта» Алексея Миранчука сыграет на выезде с «Вильярреалом»

Лига чемпионов

1-й тур

Группа E

Барселона Испания – Бавария Германия
Дата проведения
14 сентября, 22.00, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Динамо Киев Украина – Бенфика Португалия
Дата проведения
14 сентября, 22.00, «НСК Олимпийский»
превью матча онлайн статистика

 

Группа F

Янг Бойз Швейцария – Манчестер Юнайтед Англия
Дата проведения
14 сентября, 19.45, «Стад де Сюисс»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Вильярреал Испания – Аталанта Италия
Дата проведения
14 сентября, 22.00, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Группа G

Севилья Испания – Ред Булл Австрия
Дата проведения
14 сентября, 19.45, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика

 

Лилль Франция – Вольфсбург Германия
Дата проведения
14 сентября, 22.00, «Пьер-Моруа»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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