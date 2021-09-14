Семак об акции против расизма: «Преклонить колено я готов перед Богом»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос об акции против расизма перед матчем Лиги чемпионов против «Челси» (0:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Как относитесь к тому, что легионеры встали на колено? Какое ваше отношение к акции?

– Это личное право каждого человека. Мое – другое.

Я уважаю право всех людей, но при этом преклонить колено я готов перед Богом, – заявил специалист.

Крицюк, Кузяев, Сутормин, Чистяков и Ракицкий не встали на колено перед матчем, другие легионеры «Зенита» и игроки «Челси» сделали это

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