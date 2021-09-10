«Россия играет важную роль в политике, спасибо ее боссу. А люди не очень любят сильные государства». Блаттер о допинговых скандалах

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер прокомментировал ситуацию с допингом в российском спорте.

– Вас удивили допинговые скандалы вокруг России после 2014 года?

– Я должен сказать: никогда за время моей работы никаких проблем не было с русскими и допингом.

– С чем связаны эти скандалы?

– Спорт отошел от социально-культурно-экономической сферы и ушел в политику. Сегодня это чистая политика.

В мировой политике Россия играет очень важную роль, спасибо ее боссу. Вы сильны, а многие люди не очень любят сильные государства.

Посмотрите на США в контексте допинга – они его употребляют, особенно велосипедисты. Но не будем об этом. Скажу лишь, что футбол пока никто не трогает, и все мы спокойно едем в Катар, – сказал Блаттер.