На третьей форме «Интера» разноцветные полосы. Она вдохновлена равенством и инклюзивностью

«Интер» представил третью форму на сезон.
На черной футболке с воротником поло изображены разноцветные полосы.
«Интер» сообщил, что форма вдохновлена ценностями инклюзивности и равенства, которые были частью ДНК клуба со дня основания.
Яркие цвета на форме символизируют принятие разнообразия и устранение всех форм дискриминации.
Форма для «Интера» делает американская компания Nike.
👕 | THIRD KIT— Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) September 14, 2021
Brothers and Sisters of the World ⚫🔵
👉 https://t.co/fWyRhX2DSl pic.twitter.com/hCm6JbFzCp