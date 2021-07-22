На третьей форме «Интера» разноцветные полосы. Она вдохновлена равенством и инклюзивностью

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«Интер» представил третью форму на сезон.

На черной футболке с воротником поло изображены разноцветные полосы.

«Интер» сообщил, что форма вдохновлена ценностями инклюзивности и равенства, которые были частью ДНК клуба со дня основания.

Яркие цвета на форме символизируют принятие разнообразия и устранение всех форм дискриминации.

Форма для «Интера» делает американская компания Nike.

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