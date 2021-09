На третьей форме «Интера» разноцветные полосы. Она вдохновлена равенством и инклюзивностью

«Интер» представил третью форму на сезон.

На черной футболке с воротником поло изображены разноцветные полосы.

«Интер» сообщил, что форма вдохновлена ценностями инклюзивности и равенства, которые были частью ДНК клуба со дня основания.

Яркие цвета на форме символизируют принятие разнообразия и устранение всех форм дискриминации.

Форма для «Интера» делает американская компания .

