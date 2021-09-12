Зобнин о Карпине в сборной: «Поменялось питание: чай только без сахара, каши на воде, нет мяса, паста лишь в день игры»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин рассказал об изменениях в национальной команде при тренере Валерии Карпине.

– Как прошел первый сбор национальной команды при ?

– Сбор получился хорошим, хотя времени и на тактику, и на физику было мало. В целом команда понимает видение и идеи нового тренерского штаба. Поменялось многое! Начнем со схемы: фактически мы играем четкие 4-3-3 с тремя опорниками. Баринов поднимается выше (за исключением последнего матча). Теперь мы стараемся встречать соперника выше и прессинговать. Теории, конечно, было много, но по-другому во время первого сбора никак.

В бытовом плане поменялось питание: сейчас сахара действительно нет, чай попить можно только пустым, каши готовятся на воде, нет мяса, паста только в день игры.

Процедуры и восстановление теперь обязательны: холодная и горячая вода, массажи, сауна, профилактика, индивидуальные тренировки... Каждому игроку присылают персональный список. Сейчас все стало более организованным и систематизированным. Вечером футболисты уже знают четкое расписание своих процедур на следующий день, – сказал Зобнин.