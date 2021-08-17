«Арсенал» близок к покупке Рэмсдейла у «Шеффилда» за 24+6 млн фунтов

Теги Шеффилд Юнайтед премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы чемпионшип Аарон Рэмсдейл Футбол

Вратарь Аарон Рэмсдейл близок к уходу из «Шеффилд Юнайтед».

По сведениям The Athletic, «Арсенал» заплатит за голкипера 24 млн фунтов. Еще 6 млн полагаются в качестве бонусов, выплата которых будет зависеть от регулярности выступлений англичанина.

С самим футболистом «Арсенал» намерен подписать контракт на 4 года с опцией продления еще на сезон.

«Канониры» надеются успеть подписать вратаря до воскресного матча с «Челси».

В этом сезоне Рэмсдейл уже провел 2 матча в Чемпионшипе, пропустив один мяч. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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