Экс-капитан женской сборной Афганистана о ситуации в стране: «Местные футболистки плачут, они напуганы. Похоже на кошмар»

Халида Попал, бывший капитан женской сборной и экс-член местной ассоциации футбола, рассказала о положении футболисток после захвата власти в стране.

Недавно исламистское движение «Талибан» (организация признана РФ террористической и является запрещенной на территории страны) захватило Кабул и взяло под контроль почти всю территорию Афганистана.

«Я получаю сообщения от футболисток из Афганистана. Они плачут, говорят, что их бросили, что они застряли дома без возможности выбраться. Они напуганы. Все мечты просто улетучились. Это похоже на кошмар.

Футболистки присылают мне видео, где они говорят: «Люди, против которых я выступала, сейчас за моей дверью, я так напугана, никто меня не защитит». Все возвращается к прежнему положению.

Мы призывали женщин и девочек заявлять о себе и проявлять смелость, а теперь я говорю им, чтобы они удаляли фотографии, закрывали аккаунты в соцсетях и были тише. Все это так больно.

Футболистки так громко отстаивали права женщин, и теперь их жизни угрожает серьезная опасность», – поделилась переживаниями Попал.

Во время предыдущего периода правления «Талибана», с 1996 по 2001 год, права женщин были сильно ограничены. В частности, им не разрешалось получать образование, также их заставляли носить бурку, закрывающую все тело.