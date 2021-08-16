В «ПСЖ» недовольны Рамосом. Он ведет себя высокомерно (Cadena SER)

Теги ПСЖ Серхио Рамос лига 1 Франция Маурисио Почеттино Футбол

В «ПСЖ» недовольны поведением защитника Серхио Рамоса.

Источники во французской команде утверждают, что испанец ведет себя высокомерно по отношению к персоналу клуба, хотя даже не является капитаном или главной звездой команды.

В «ПСЖ» не намерены мириться с подобным. Если Рамос не изменит своего отношения к делу, главный тренер «парижан» Маурисио Почеттино не гарантирует ему места в стартовом составе, сообщает Cadena SER.

Месси и Роналду (да еще и Неймар) реально могут поиграть в одной команде. «ПСЖ» готов собрать их всех следующим летом

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