В «ПСЖ» недовольны Рамосом. Он ведет себя высокомерно (Cadena SER)

В «ПСЖ» недовольны поведением защитника .

Источники во французской команде утверждают, что испанец ведет себя высокомерно по отношению к персоналу клуба, хотя даже не является капитаном или главной звездой команды.

В «ПСЖ» не намерены мириться с подобным. Если Рамос не изменит своего отношения к делу, главный тренер «парижан» не гарантирует ему места в стартовом составе, сообщает Cadena SER.

Месси и Роналду (да еще и Неймар) реально могут поиграть в одной команде. «ПСЖ» готов собрать их всех следующим летом