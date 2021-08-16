«За кадром Карпин мне предъявлял с матерком: «Ну какой Дзюба, ###? Ты че спрашиваешь?» Журавель о реакции тренера на вопрос после матча с «Зенитом»

Комментатор в интервью Sports.ru рассказал о реакции главного тренера сборной России на вопрос об после поражения «Ростова» от (2:4).

– До игры «Ростова» с «Зенитом» ты давно не устраивал скандальные флэши. Доволен тем, как Карпин отреагировал на вопрос про Дзюбу?

– Мне несколько человек после ухода Карпина из предъявили, что это я его уволил.

Без преувеличения скажу, что, наверное, 20-й причиной это стало. Потому что Карпин за 10 дней совмещения увидел, как это тяжело, а флэш-интервью его добило. Он понял, что ему полгода отвечать не про свою команду, а про то, как сыграли сборники за другие команды.

Я тебе больше скажу: после флэш-интервью за кадром он продолжил мне предъявлять, причем уже с матерком.

– Насколько знаю, он тебя даже послал.

– Нет, он не послал, такого не было. Во-первых, мы давно знакомы, в такой манере он часто общался и со мной, и с коллегами. Ничего в этом нет вызывающего, тем более только что игра закончилась, проиграли, он заведенный.

Он просто сказал: «Ну какой Дзюба, ###? Ты че спрашиваешь?» В этих предъявах нет ничего личного.

Я тогда не мог предугадать, что Карпин уйдет из «Ростова», но понял, что он не в своей тарелке. И когда прочитал новость сутки спустя, то вообще не удивился.

– Между тобой и Карпиным сейчас нет конфликта?

– Я тебя умоляю, мы через полчаса уже переписывались в вотсапе. Он сказал: «Хватит уже со своей желтухой. Лучше бы посмотрел, как нам с нарушением первый гол забили». Потом мы еще переписывались весь вечер.

Слушай, эту историю он забыл через 20 секунд. Если бы человек масштаба Карпина думал еще и о таких флэшах, он бы сошел с ума, – сказал Журавель.

Карпин справедливо не вызвал Дзюбу и Соболева, но у России дыра в опорной зоне и нет основного вратаря