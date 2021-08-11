Гасперини ответил Папу Гомесу: «Физическая агрессия была с его стороны, не с моей. Он не уважал владельцев клуба»

Главный тренер «Аталанты» ответил на высказывания бывшего игрока клуба Папу Гомеса.

Ранее аргентинец заявил, что причиной его ухода из команды стала попытка тренера ударить его, за что Гасперини не стал извиняться.

«Поведение Гомеса и его отношение к делу на поле и за его пределами стали неприемлемыми для тренера и одноклубников.

Физическая агрессия была с его стороны, не с моей. Настоящая причина, по которой он ушел – это то, что он не уважал владельцев клуба.

Надеюсь, что Гомес продолжит заявлять о себе своей игрой, как он делал это в «Аталанте», – заявил итальянский специалист.

Папу Гомес ушел из «Аталанты» из-за конфликта с Гасперини. Они поссорились из-за тактики – и (скорее всего) подрались в раздевалке

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