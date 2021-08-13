Артемий Панарин: «Хочу сыграть на Олимпиаде, но от меня мало что зависит»

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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сообщил, что хотел бы сыграть на Олимпийских играх.

– Новости не читаю, восстанавливаю свои нервы, отдыхаю в лесу. 

Мечтаю ли сыграть на Олимпийских играх? Конечно, хочу сыграть, но от меня мало что зависит.

– Но если говорят – едем?

– Я вообще рад буду. Я никогда не участвовал, поэтому мне вдвойне приятно будет. 

– Болельщики переживают, позовут ли Панарина…

– Думаю, все нормально будет, болельщики придумывают теорию заговора. 

Не читаю новости, не знаю, что там происходит. Я очень вспыльчивый, мне лучше не читать такое. Все новости удалил. По вечерам собираю Lego, – сказал Панарин. 

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