«Уберите Вернера из клуба». Фанат «Челси» высказался на открытой тренировке

провел открытую тренировку на .

Фанатам была представлена возможность спрогнозировать счет предстоящего матча команды с «Арсеналом» в .

Один из болельщиков, взяв микрофон, решил нарушить план: «Давайте поступим правильно. Уберите Вернера из клуба». Публика встретила это заявление недовольным гулом.

A Chelsea fan has told Timo Werner to “get out of the club” at Chelsea’s open training session 😳😂 pic.twitter.com/flZThV3wvQ

Следует отметить, что Тимо Вернер присутствовал на открытой тренировке. Когда болельщик произнес эту фразу, футболист улыбнулся.

The moment the guy said ‘Get Werner out the club’.



Alonso & Tuchel laugh, with Werner smiling.



I’m not sure if they heard what the guy said, but I reckon they did, the microphone was quite loud. pic.twitter.com/W11EeCBMDb