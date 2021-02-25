Евгений Валиев судится с «Химками». Игрок обвиняет свой бывший клуб в обмане и хочет получить 45 млн рублей

Форвард сборной России Евгений Валиев судится с подмосковными «Химками» в надежде получить от своего бывшего клуба 45 миллионов рублей.

Нынешний игрок обвиняет руководство «Химок» в том, что оно умышленно создало ситуацию, которая привела к расторжению контракта, а позже подделало подпись игрока под трудовым договором.

«Химки» утверждают, что Валиев был отстранен из-за того, что не прошел углубленный медицинский осмотр (УМО) и проблемы с сердцем могли привести к летальному исходу, и что клуб выполнил все обязательства перед игроком.

«В 2019 году я заключил контракт с БК «Химки» на два баскетбольных сезона. Я прошел все медицинские обследования, контракт вступил в силу и был полностью гарантирован клубом. За сезон 2019/20 «Химки» полностью выполнили все финансовые обязательства. Перед началом следующего сезона, в конце августа 2020 года, меня отстранили от работы, заявив, что я не прошел медицинский осмотр по решению врача команды (так было обозначено в приказе об отстранении от работы). Контракт с клубом при этом продолжал действовать.

Сразу после этого я получил письмо за подписью генерального директора клуба Павла Астахова с разрешением мне перейти в другой клуб. При этом «Химки» не будут афишировать недопуск меня по состоянию здоровья «с целью сохранения моей спортивной репутации (с)».

Я не согласился с этим решением, и сразу в сентябре прошел независимый медицинский осмотр в клинике, аккредитованной олимпийским комитетом — ФМБЦ им. Бурназяна. По его результатам противопоказаний для занятия профессиональным спортом выявлено не было, и я сразу направил в клуб это заключение, но в «Химках» его проигнорировали.

Хотя в ответ на вызов РФБ меня в сборную, «Химки» подтвердили мое участие в сборах и играх за национальной команду. После чего я был вынужден обратиться в суд. В настоящее время все еще идет судебный процесс.

Всего за сезон (10 месяцев) «Химки» выплатили мне сумму равную половине одной заработной платы за месяц и клуб считает, что больше ничего мне не должен. Хотя никаких дополнительных документов, пересматривающих условия по контракту, новых контрактов я не заключал. В суде клуб представлял документы, которые я не подписывал, представил копию трудового договора, которая содержит условия, отличные от того экземпляра, который выдан мне. Буду заявлять о проведении экспертизы подлинности моей подписи. Собираюсь защищать свои права, всеми возможными способами. Со своей стороны, я добросовестно выполнял условия контракта: тренировался и играл за клуб, как в матчах лиги ВТБ, так и Евролиги. Тем не менее, со стороны клуба контракт нарушался в течение всего сезона.

Впервые за 15 лет профессиональной карьеры сталкиваюсь с таким отношением профессионального клуба к спортсмену. «Химки» из-за долгов уже сняли основную команду с соревнований, но сейчас постепенно гасят долги перед игроками. А насколько мне известно, задолженность передо мной в списках клуба не значится. Учитывая, что судебные разбирательства, как правило, длятся долго, то может так случиться, что к моменту вынесения судом окончательного решения, мне уже не с кого будет получать деньги», – рассказал Валиев.

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