Слуцкая о трансгендерной политике ISU: «Любовался ты красивым мужским катанием, а завтра этот же любимчик уже твой соперник»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию отреагировала на заявление Международного союза конькобежцев (ISU) о политике в отношении трансгендерных спортсменов в фигурном катании.

«Вот это да! Мужская художественная гимнастика – это, оказывается, цветочки! В фигурном катании теперь могут принимать участие трансгендеры.

Т. е. ISU опубликовал заявление, в соответствии с которым трансгендеры получают право перехода из одной категории фигурного катания в другую! Для этого, конечно, нужно выполнить ряд определенных условий. Но все же.

Ну вот так, любовался (вероятно, «любовалась» – прим. Sports.ru) ты красивым мужским катанием, а завтра этот же любимчик уже твой соперник. Удивительно, не правда ли?» – написала Слуцкая.

«Все случаи будут строго конфиденциальны». ISU опубликовал заявление о трансгендерной политике в фигурном катании