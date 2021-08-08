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    Ламело Болл: «Школа ничему не учит. Зачем она вообще нужна?»

    Теги Шарлотт НБА Ламело Болл Баскетбол

    Лучший новичок прошлого сезона, разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл в интервью GQ признался, что не жалеет о решении пропустить учебу в университете ради карьеры в НБА, и заявил, что людям незачем учиться.

    «Мы не бросали учебу. Мы не тупые. Мы знаем, как учиться. Нам не нужна школа. Школа ничему не учит. Зачем вообще нужна школа?» – сказал Ламело.

    Позже баскетболист пояснил свои слова в инстаграме.

    «Перефразирую. Школа не для всех. Если ты хочешь стать доктором, тебе лучше пойти учиться.

    Так что, пожалуйста, не подходите к своим мамам и не говорите, что вы не хотите идти в школу, потому что «Мело сказал, что школа не нужна».

    Она не нужна, если она не входит в твой план А. В моем случае планом А была лига», – объяснил Болл.

    Лучший новичок НБА травмировался до конца сезона. Ламело Болл зажег круче всех, хотя в него не верили

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