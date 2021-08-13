Австрия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

Австрия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА.

Это произошло после того, как дома обыграл «Брондбю» (2:1) в первом матче раунда плей-офф квалификации .

Теперь у Австрии, занимающей 10-е место в рейтинге, 29,550 балла. У России, идущей девятой, – 30,682.

У Шотландии, которая на прошлой неделе обошла Россию, остается 30,700 балла.

От России в еврокубках этого сезона продолжают выступать 3 команды – «Зенит», «Спартак» и «Локомотив». У Австрии осталось 4 представителя – «Ред Булл», «Рапид», «Штурм» и ЛАСК. При этом в квалификации еврокубков у России не осталось команд.

Крах России в квалификации еврокубков: проиграли полякам и сербам, в таблице коэффициентов нас обогнала Шотландия