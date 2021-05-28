Ведущая «Динамо ТВ»: «Для меня без Бога смысла ни в чем нет. Когда говорят про алчность священников, мне это кажется информационной пропагандой»

Ведущая «Динамо ТВ» Полина Лысенко высказалась о религии.

– Как часто молишься?

– Каждый день, но не всегда из-за работы уделяю этому много времени. В любом случае стараюсь хотя бы вечером уделить какое-то время молитве.

– Cоблюдаешь посты?

– Да, все. Лет с 13, когда детям можно начинать. Дается уже легко.

– Что тебе дает религия?

– Она меня буквально сформировала. Видение мира, взгляды на жизнь, отношения, семью у православного человека другие.

Сейчас вера помогает понять: все, что я делаю – не самоцель. Есть нечто большее всего земного. Вера помогает преодолевать любые сложности. Вроде бы нападает отчаяние – но ты знаешь, что все происходит по воле Божьей, как надо. Он знает, как вести тебя в этой жизни. Все не просто так.

Когда университет заканчивала, навалилось просто все на свете, закончились силы, чуть ли не нервный срыв. Но где-то в глубине было осознание: все будет хорошо, все поправимо. Даже необязательно молиться – просто вспомнить о Боге, о том, кто всегда с тобой.

– С годами в тебе как-то менялась вера?

– У меня никогда не было сомнения. Для меня без Бога смысла ни в чем нет.

В возрасте 13-14 лет часто уходят из храма. Детей там много, а подростков нет – начинается переходный возраст, они начинают бунтовать: все, больше не хотим ходить в храм.

Я реально боялась того, что не захочу ходить в храм, молилась за то, чтобы не отойти от него. Благодаря родителям и хору я осталась в храме, когда многие подростки обычно уходят.

– Наш общий знакомый Евгений Фролов убежден, что Русская православная церковь оторвана от простых людей: «РПЦ – какая-то бизнес-организация. А народу нужна духовная помощь. Не так много батюшек осталось светлых».

– Не могу и не хочу ругать церковь и патриарха. Очень уважаю его.

Господь говорил, что любая власть – от Бога. Когда говорят про алчность священников, мне это кажется информационной пропагандой.

Я всегда предлагаю почитать статьи Владимира Легойды, который как раз занимается взаимодействием церкви со СМИ. Он хорошо разъясняет эти моменты.

Священники – тоже люди, не все они идеальны, святые – и нужно это понимать, – сказала Лысенко.