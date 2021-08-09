«Ман Сити» и Влахович обсуждают трансфер. C «Фиорентиной» скоро могут договориться

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Форвард Душан Влахович может уйти из «Фиорентины».

Журналистка RAI Сара Меини утверждает, что футболист готов покинуть клуб и уже ведет переговоры с «Манчестер Сити».

Отмечается, что при этом предложение «горожан» «Фиорентину» не устроило. В ближайшие часы переговоры продолжатся, соглашение может быть достигнуто.

В прошлом сезоне Влахович стал лучшим бомбардиром команды, забив 21 мяч в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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