Безуглов и Бутовский покинули медштаб сборной России, Савин ушел с поста генменеджера

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Сборная России объявила о том, что Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский покинули ее медицинский штаб.

Безуглов занимал позицию врача сборной с 2012 года, Бутовский – с 2014 года. При этом Безуглов продолжит работу в РФС в качестве председателя медицинского комитета.

Также свою должность покинул генеральный менеджер Евгений Савин, пришедший в команду в 2007 году, а с 2012 года работавший менеджером.

Ранее сообщалось, что причиной ухода Безуглова стали рабочие разногласия с новым тренером по физподготовке Луисом Мартинесом, пришедшим вместе с новым главным тренером Валерием Карпиным.

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