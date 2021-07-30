Безуглов и Бутовский покинули медштаб сборной России, Савин ушел с поста генменеджера

Сборная России объявила о том, что Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский покинули ее медицинский штаб.
Безуглов занимал позицию врача сборной с 2012 года, Бутовский – с 2014 года. При этом Безуглов продолжит работу в РФС в качестве председателя медицинского комитета.
Также свою должность покинул генеральный менеджер Евгений Савин, пришедший в команду в 2007 году, а с 2012 года работавший менеджером.
Ранее сообщалось, что причиной ухода Безуглова стали рабочие разногласия с новым тренером по физподготовке Луисом Мартинесом, пришедшим вместе с новым главным тренером Валерием Карпиным.
Сборную России покидают генеральный менеджер Евгений Савин, а также врачи Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский.— Сборная России (@TeamRussia) August 18, 2021
Мы благодарим их за работу и желаем успехов в профессиональной карьере!https://t.co/RJHuhs5A13 pic.twitter.com/Vg2i2Qwu6R