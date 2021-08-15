Okko эксклюзивно покажет три сезона Лиги наций и квалификации Евро-2024, Евро-2028 и ЧМ-2026

Okko приобрел эксклюзивные права на трансляцию трех сезонов , квалификационных матчей чемпионатов Европы 2024 и 2028 года, а также европейского отбора на чемпионат мира-2026.

«Подписчики Okko Спорт смогут без дополнительной платы смотреть матчи Лиги наций УЕФА и европейские квалификационные матчи к чемпионату Европы по футболу 2024 и 2028 года, а также к чемпионату мира по футболу 2026.

Okko также покажет товарищеские матчи, проводимые под эгидой УЕФА в период с 1 июня 2022 года до чемпионата Европы по футболу 2028», – говорится в пресс-релизе компании.