Хабиб о ситуации в Афганистане: «Я не имею никакого отношения к этому. Не хотел бы обсуждать политический момент за 1000 км от нас»

Бывший чемпион в легком весе отказался комментировать ситуацию в Афганистане, где власть захватило исламистское движение Талибан.

Данная организация признана РФ террористической и является запрещенной на территории страны.

«Я не имею никакого отношения к Афганистану.

И я бы не хотел на таком серьезном подписании, которого вообще не было в истории российского спорта, сидеть и обсуждать политический момент, который проходит за 1000 км от нас», – заявил Нурмагомедов.

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