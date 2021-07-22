Хабиб о ситуации в Афганистане: «Я не имею никакого отношения к этому. Не хотел бы обсуждать политический момент за 1000 км от нас»

Теги Sports.ru UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Политика Спорт-Экспресс натив Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отказался комментировать ситуацию в Афганистане, где власть захватило исламистское движение Талибан.

Данная организация признана РФ террористической и является запрещенной на территории страны.

«Я не имею никакого отношения к Афганистану.

И я бы не хотел на таком серьезном подписании, которого вообще не было в истории российского спорта, сидеть и обсуждать политический момент, который проходит за 1000 км от нас», – заявил Нурмагомедов.

Хабиб о трештокерах: «Пусть они делают за нас эту грязную работу, а мы будем заходить и бить их»

Хабиб о Моргенштерне: «Я не фанат музыки, не творческий человек»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья