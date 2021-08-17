«Ювентус» арендовал Локателли на 2 года с выкупом за 25+12,5 млн евро

Теги Ювентус серия А Италия трансферы Сассуоло Мануэль Локателли Футбол

Полузащитник Мануэль Локателли покинул «Сассуоло».

23-летний итальянец перешел в «Ювентус» на правах аренды на два сезона. Туринцы будут обязан выкупить воспитанника «Милана» при достижении определенных показателей к концу сезона-2022/23.

Сумма выкупа составит 25 млн евро, ее необходимо будет выплатить в течение трех лет. Также «Сассуоло» может получить до 12,5 млн евро в качестве бонусов.

Со статистикой выступлений хавбека сборной Италии можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья