«Ювентус» арендовал Локателли на 2 года с выкупом за 25+12,5 млн евро

Полузащитник Мануэль Локателли покинул «Сассуоло».

23-летний итальянец перешел в на правах аренды на два сезона. Туринцы будут обязан выкупить воспитанника «Милана» при достижении определенных показателей к концу сезона-2022/23.

Сумма выкупа составит 25 млн евро, ее необходимо будет выплатить в течение трех лет. Также может получить до 12,5 млн евро в качестве бонусов.

Со статистикой выступлений хавбека сборной Италии можно ознакомиться здесь.