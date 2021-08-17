«Ювентус» арендовал Локателли на 2 года с выкупом за 25+12,5 млн евро

Полузащитник Мануэль Локателли покинул «Сассуоло».
23-летний итальянец перешел в «Ювентус» на правах аренды на два сезона. Туринцы будут обязан выкупить воспитанника «Милана» при достижении определенных показателей к концу сезона-2022/23.
Сумма выкупа составит 25 млн евро, ее необходимо будет выплатить в течение трех лет. Также «Сассуоло» может получить до 12,5 млн евро в качестве бонусов.
Со статистикой выступлений хавбека сборной Италии можно ознакомиться здесь.
𝘈𝘯𝘯𝘰𝘶𝘯𝘤𝘦 𝘓𝘰𝘤𝘢𝘵𝘦𝘭𝘭𝘪? ➡️ 🤲— JuventusFC (@juventusfcen) August 18, 2021
✍️ https://t.co/Ijw91pHjIS
#LocatelliAnnounced pic.twitter.com/AJT368qvJx