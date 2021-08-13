«Украина обойдет Россию. Ведущие украинские клубы сильнее российских». Журналист Франков о таблице коэффициентов УЕФА

Украинский журналист заявил, что Украина в скором времени обойдет Россию в таблице коэффициентов УЕФА.

«У меня нет иллюзий насчет высокого класса украинских клубов. Мы тоже потеряли два клуба в самом начале.

Но и российский футбол потерпел крах. Неужели такая плохая система подготовки клубов? И лимит выглядит нелепо, и дороговизна российских игроков...

Мне кажется, сейчас ведущие украинские клубы сильнее, чем российские. Уж больно «чахлотело» выглядит Россия в еврокубках. Украина обойдет Россию в таблице. Это может случиться.

Но перед украинскими клубами не должна стоять задача опередить Россию. Зачем? Если вы в кризисе. Нужно равняться на других, более сильных», – сказал Франков.

На данный момент Россия занимает девятое место в рейтинге, набрав 30,682 балла. идет на 11-м месте, имея 29,3 балла.

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