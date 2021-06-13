Бельгия и Нидерланды в плей-офф Евро, победа Украины, Кержаков возглавил «Нижний Новгород», Буффон в «Парме», Рамос попрощался с «Реалом» и другие футбольные новости

1. Седьмой игровой день Евро-2020 не принес сенсаций: Украина справилась с Северной Македонией (2:1), Дания дома показала блестящую игру, но все же уступила Бельгии (1:2) – де Брюйне был слишком хорош, а Нидерланды уверенно победили Австрию (2:0).

В 1/8 финала чемпионата Европы вышли Бельгия и Нидерланды. Они присоединились к Италии.

Россия занимает второе место в группе после двух туров. 21-го – решающий матч против Дании. Считаем расклады.

2. Полузащитнику «Интера» и сборной Дании Кристиану Эриксену, пережившему остановку сердца на поле, имплантируют кардиовертер-дефибриллятор.

3. Серхио Рамос заплакал на прощальной пресс-конференции в «Реале»: «Один из тяжелейших моментов в жизни». Капитан «Мадрида» пообещал: «В футболке «Барсы» меня представить невозможно». И объяснил: «Я хотел контракт на 2 года, «Реал» предлагал на год. Когда я согласился, мне сказали, что время истекло». И признался в любви к клубу: «Реал» навсегда в моем сердце. Я говорю «до свидания», потому что вернусь». А вот слова Флорентино Переса – Рамосу: «Ты в числе величайших легенд «Реала». Здесь всегда будет твой дом».

4. Александр Кержаков возглавил «Нижний Новгород». Легенда «Зенита» и всего российского футбола будет работать в РПЛ после «Томи», которая финишировала в зоне вылета Олимп-ФНЛ.

5. Трансферы. «Парма» объявила о переходе Буффона хэштегом «Возвращение Супермена», 43-летний Джанлуиджи подписал контракт на 2 года. «Милан» выкупил у «Челси» Томори. Янг ушел из «Интера» и вернулся в «Астон Виллу» спустя 10 лет. Рамос может перейти в «ПСЖ», агенты предложили игрока парижанам.

«Спартак» предложил 16 млн евро и бонусы за третьего бомбардира Сегунды Умара. ЦСКА контактировал с экс-тренером «Эвертона» Марку Силвой, хотя в клубе вроде бы верят в Алексея Березуцкого и не ищут главного тренера, ассистентом Березуцкого уже стал тренер «Тобола» Бабаян. «Вильярреал» не подпишет 20-летнего игрока «Локо» Иосифова.

6. Кубок Америки. Бразилия разгромила Перу (4:0), «Колумбия» сыграла по нулям с Венесуэлой.

7. Гаттузо покинул «Фиорентину», он возглавил команду из Флоренции меньше месяца назад. Дженнаро не поработал с Кокориным, зато может стать тренером Кейна – уже согласован контракт с «Тоттенхэмом» до 2023 года, зарплата – 2,5 млн евро в год.

8. Украинские фанаты скандировали «Путин – #####» на матче Евро. Есть несколько гневных реакций. Колосков: «Просто подонки. Призываю УЕФА разобраться». Журова: «Наш МИД может подать в суд». Свищев: «УЕФА должен запретить им вход на матчи. Это провокация против России».

9. Хавбек сборной Италии Локателли отодвинул бутылки Coca-Cola, повторив жест Роналду. УЕФА это все надоело – союз потребовал от игроков не трогать бутылки спонсоров на пресс-конференциях Евро-2020. Уже после этого украинец Ярмоленко поставил возле себя бутылки Coca-Cola и Heineken и сказал: «Свяжитесь со мной».

10. Защитник сборной Бельгии Тимоти Кастань мог закончить карьеру, если бы удар в стыке с Кузяевым пришелся на 3 см выше. Игрок «Лестера» перенес 6-часовую операцию.

11. Английская футбольная лига может предложить новый антирасистский жест вместо преклонения колена.

Цитаты дня:

Геннадий Орлов: «Миранчук ценнее Дзюбы. Артем – звезда российского разлива, не феноменальный форвард»

Дмитрий Торбинский: «Сервис в США – дерьмо. В России в ресторане тебя буквально облизывают»

Роман Бабаев: «С Оличем разошлись во мнениях по некоторым вопросам в организации работы»

Уткин о сборной России: «Я не представляю, каким образом наши могут не проиграть Дании»

Хабиб: «У сборной России нет лидера. Ее потолок — выйти из группы»