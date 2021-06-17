Уткин о сборной России: «Я не представляю, каким образом наши могут не проиграть Дании»

Теги Василий Уткин Сборная России по футболу Сборная Дании по футболу Евро-2020 Футбол

Блогер и журналист Василий Уткин поделился мнением о шансах сборной России в матче с Данией на Евро-2020.

Датчане сегодня проиграли Бельгии (1:2) и потерпели второе поражение в двух матчах на турнире.

«Скажу вам на пределе человеческой честности: я не представляю себе, каким образом наши могут не проиграть Дании

Они очень мобильны, они высоко обороняются, форварда, который может открываться в свободную зону, за спину защитникам, у нас нету. 

При том давлении, которое датчане способны оказывать на любого соперника на его половине поля, ошибки нашей несовершенной обороны неизбежны. 

Нам потребуется очень счастливый день, чтобы выстоять 21-го в Копенгагене. Стану на это уповать», – написал Уткин в телеграм-канале.

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