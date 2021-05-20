«Парма» объявила о переходе Буффона хэштегом «Возвращение Супермена»

Вратарь Джанлуиджи Буффон продолжит карьеру в «Парме».
Клуб объявил о переходе 43-летнего вратаря роликом, в котором он выкапывает на поле сундучок с костюмом Супермена и формой «Пармы». Видео сопровождено хэштегом «Возвращение Супермена».
Буффон начинал свою профессиональную карьеру именно в «Парме», в которой дебютировал в Серии А в 1995 году в 17-летнем возрасте.
В 2001 году вратарь перешел в «Ювентус», за который выступал до 2021 года (с перерывом на сезон-2018/19, который он провел в «ПСЖ»).
He is back where he belongs.— Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) June 17, 2021
He is back home.#SupermanReturns 🔙🟡🔵@gianluigibuffon @Kyle_J_Krause @ParmaCalcio_en pic.twitter.com/bh2FO6P8YX