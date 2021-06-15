Роман Бабаев: «ЦСКА верит, что у Березуцкого получится, и не ищет главного тренера»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал назначение Алексея Березуцкого исполняющим обязанности главного тренера команды после ухода .

– Почему Алексей Березуцкий?

– Ставка на армейские кадры уже долгое время является приоритетной для ЦСКА. В частности, в академии, в молодежной команде и спортивном департаменте трудится большое количество бывших армейских игроков. Мы считаем, что привлечение специалистов, выросших в клубе и впитавших его генетический код, позволит раскрыть потенциал молодых футболистов и придать дополнительный импульс карьере опытных игроков.

Алексей Березуцкий после завершения карьеры почти все время провел в клубе, можно сказать, никуда и не уходил, работал в тренерском штабе. С ним проводились консультации, обсуждались возможные варианты дальнейшего сотрудничества. И не удивительно, что сегодня его кандидатура нашла поддержку у менеджмента клуба.

– Алексей Березуцкий может избавиться от приставки «и.о.» или ЦСКА активно ищет нового главного тренера?

– Как известно, в футболе и спорте вообще все определяет результат. Мы верим, что у Алексея получится, и не ищем главного тренера, – сказал Бабаев.

Сегодня появилась информация, что ЦСКА контактировал с экс-тренером «Эвертона» Марку Силвой.