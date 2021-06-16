Рамос о будущем: «В футболке «Барсы» меня представить невозможно. Найдем подходящий вариант»

Защитник Серхио Рамос, который покидает , прокомментировал свое будущее.

«Все это время у меня даже мыслей не было о других командах. Я мог вести переговоры с другими клубами с января, были какие-то контакты, заинтересованные клубы.

Но мыслей об уходе из «Реала» не было. Но теперь мы будем искать подходящий вариант.

– еще один клуб, который навсегда в моем сердце, там у меня был великолепный период. Но сейчас я не думаю об этом варианте.

Что касается «Барселоны», то это будет категоричное нет. Невозможно представить Рамоса в футболке «Барселоны», – сказал испанец.