Хабиб: «У сборной России нет лидера. Ее потолок — выйти из группы»

Бывший чемпион в легком весе оценил игру сборной России на Евро-2020.

«В современной сборной у меня есть друзья, я не собираюсь критиковать команду.

Могу сказать, что нет лидера команды. А если он есть, то он не выполняет свой функции.

Это точно не лучшая сборная России за всю историю. Считаю, что лучшие сборные были в начале и середине 2000-х.

На данный момент идет спад, но такое бывает. Команда перестраивается. Потолок сборной России — выйти из группы», – сказал Нурмагомедов.

Сборная России накануне одержала победу над сборной Финляндии (1:0).

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