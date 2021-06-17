«Спартак» предложил 16 млн евро и бонусы за третьего бомбардира Сегунды Умара. «Альмерия» хочет 30 млн (As)

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Нападающий «Альмерии» Садик Умар может продолжить карьеру в РПЛ.

Как сообщает As, «Спартак» предложил за нигерийца 16 миллионов евро и бонусы.

Отмечается, что предложение о трансфере 24-летнего игрока также сделал франкфуртский «Айнтрахт» – 18 млн евро плюс бонусы.

«Альмерия» оценивает своего форварда в 30 млн евро, а его отступные составляют 60 млн.

Умар в минувшем сезоне забил 20 голов во второй испанской лиге, заняв третье место в гонке бомбардиров. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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