Колосков об оскорблении Путина фанатами Украины: «Просто подонки. Призываю УЕФА разобраться»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал поведение фанатов сборной Украины, которые во время матча Евро-2020 с Северной Македонией (2:1) начали скандировать оскорбления в адрес президента России Владимира Путина.
Украинские фанаты скандировали «Путин – #####».
«Призываю УЕФА очень серьезно разобраться в этом инциденте. Главное, чтобы делегат матча отметил это в рапорте.
Вот и вся разница между нашими болельщиками, которые поддерживают сборную Украины, практически болеют за нее, и их фанатами.
Ну просто подонки какие-то. Чистое хулиганство, которое попадает под дисциплинарное рассмотрение», – сказал Колосков.
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