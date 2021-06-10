Колосков об оскорблении Путина фанатами Украины: «Просто подонки. Призываю УЕФА разобраться»

Теги Сборная Украины по футболу УЕФА РФС болельщики сборная Северной Македонии по футболу Владимир Путин Вячеслав Колосков Sports.ru Евро-2020 Политика брань Футбол

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал поведение фанатов сборной Украины, которые во время матча Евро-2020 с Северной Македонией (2:1) начали скандировать оскорбления в адрес президента России Владимира Путина.

Украинские фанаты скандировали «Путин – #####».

«Призываю УЕФА очень серьезно разобраться в этом инциденте. Главное, чтобы делегат матча отметил это в рапорте.

Вот и вся разница между нашими болельщиками, которые поддерживают сборную Украины, практически болеют за нее, и их фанатами.

Ну просто подонки какие-то. Чистое хулиганство, которое попадает под дисциплинарное рассмотрение», – сказал Колосков.

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