Геннадий Орлов: «Миранчук ценнее Дзюбы. Артем – звезда российского разлива, не феноменальный форвард»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре хавбека сборной России Алексея Миранчука и форварда в матче с Финляндией (1:0).

«Миранчук доказал, что он ценнее, чем Дзюба. Он сам может сделать гол. Поэтому такой футболист – незаменимый.

Все удивлялись, например, Юрий Павлович Семин, почему Миранчука не поставить рядом с Головиным? И вот Миранчук все сделал. Он был лучшим игроком матча.

Дзюба не феноменальный форвард. Феномен – это выше. Это Неймар, Суарес, Левандовски. Дзюба – звезда российского разлива. От этого никуда не деться, и матч с Финляндией это доказал.

Кто-то написал, что Дзюба установил рекорд, выиграв 12 или 15 верховых единоборств. Молодец, но результат действий какой? Где КПД? Он нападающий. Он что, забил хоть один мяч или сделал голевую передачу? К сожалению, нет.

Неслучайно его потом Черчесов и заменил. Видно, что он не держит темп все 90 минут», – сказал Орлов в передаче «ГСОчат» на своем ютуб-канале.

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