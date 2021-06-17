УЕФА потребовал от игроков не трогать бутылки спонсоров на пресс-конференциях Евро-2020

УЕФА отреагировал на поступки футболистов, которые отодвигали или убирали со стола бутылки с напитками во время пресс-конференций на .

Ранее португалец и итальянец отодвигали от себя бутылки с Coca-Cola, а француз убрал пиво со стола.

напомнил всем участникам турнира, что спонсорские сделки являются неотъемлемой частью проведения турнира и развития футбола в Европе, в том числе женского и детского», – заявили организаторы Евро.

По словам директора УЕФА по организации мероприятий Мартина Каллена, самые большие проблемы были связаны с действиями Роналду, однако в то же время организаторы понимают, почему футболисты могли поступить так по религиозным соображениям.

Криштиану Роналду не лишал Coca-Cola 4 миллиардов долларов. Не верьте мифам, мы все объясним

Роналду убрал спонсорскую кока-колу на пресс-конференции. Он жестко против сахара – даже не рекламирует его