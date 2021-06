Локателли отодвинул бутылки Coca-Cola на пресс-конференции, повторив жест Роналду

Полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли отодвинул от себя бутылки с Coca-Cola на пресс-конференции после игры со Швейцарией на (3:0).

23-летний хавбек повторил жест португальского нападающего Криштиану Роналду, оставив на столе перед собой только воду.

Coca-Cola накануне ответила на поступок Роналду, отметив, что «у каждого свои предпочтения в напитках».

Роналду ранее неоднократно признавался, что не употребляет Coca-Cola и Pepsi, он никогда не рекламировал эти напитки и, по его словам, запрещает пить их сыну.

Также на этой неделе хавбек сборной Франции Поль Погба убрал бутылку пива со стола на пресс-конференции после игры с Германией (1:0).

Manuel Locatelli is the latest player to replace a fizzy drink sponsor with water at #ITA’s post match press conference following their win over #SUI pic.twitter.com/gAUVCs3OLy