Локателли отодвинул бутылки Coca-Cola на пресс-конференции, повторив жест Роналду

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Полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли отодвинул от себя бутылки с Coca-Cola на пресс-конференции после игры со Швейцарией на Евро-2020 (3:0).

23-летний хавбек повторил жест португальского нападающего Криштиану Роналду, оставив на столе перед собой только воду. 

Coca-Cola накануне ответила на поступок Роналду, отметив, что «у каждого свои предпочтения в напитках».

Роналду ранее неоднократно признавался, что не употребляет Coca-Cola и Pepsi, он никогда не рекламировал эти напитки и, по его словам, запрещает пить их сыну.

Также на этой неделе хавбек сборной Франции Поль Погба убрал бутылку пива со стола на пресс-конференции после игры с Германией (1:0).

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