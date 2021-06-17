Рамос может перейти в «ПСЖ». Агенты предложили игрока парижанам

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Защитник Серхио Рамос, покинувший накануне «Реал», может продолжить карьеру во Франции.

Агенты 35-летнего испанца предложили защитника «ПСЖ», сообщает As.

Отмечается, что «ПСЖ» – лучший вариант для Рамоса в силу ряда факторов: тренер команды Маурисио Почеттино говорит по-испански, от Парижа до Мадрида лететь около часа, плюс во Франции выгоднее в плане налогов.

Кроме того, «ПСЖ» нуждается в центральном защитнике после ухода Тиаго Силвы. Но даже несмотря на все эти факторы, будущее Рамоса остается неопределенным.

Все, Рамос ушел из «Реала»! У него с Пересом очень странные отношения: Серхио выбивал новые контракты, Флорентино устраивал медиавойны

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