Рамос может перейти в «ПСЖ». Агенты предложили игрока парижанам

Защитник Серхио Рамос, покинувший накануне «Реал», может продолжить карьеру во Франции.
Агенты 35-летнего испанца предложили защитника «ПСЖ», сообщает As.
Отмечается, что «ПСЖ» – лучший вариант для Рамоса в силу ряда факторов: тренер команды Маурисио Почеттино говорит по-испански, от Парижа до Мадрида лететь около часа, плюс во Франции выгоднее в плане налогов.
Кроме того, «ПСЖ» нуждается в центральном защитнике после ухода Тиаго Силвы. Но даже несмотря на все эти факторы, будущее Рамоса остается неопределенным.
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