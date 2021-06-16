ЦСКА уволил Олича, Роналду побил рекорд Платини, Россия потеряла Жиркова, Германия проиграла Франции, «Юве», «Барсу» и «Реал» не лишат ЛЧ и другие новости футбола

1. Главная новость вторника грохнула не на Евро, а внезапно в РПЛ: ЦСКА объявил об уходе Ивицы Олича с поста главного тренера. Хорват возглавил армейский клуб в апреле и отработал 9 матчей. Пишут, что у него испортились отношения с генеральным директором ЦСКА Романом Бабаевым.

2. Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории Евро. Он сделал дубль в матче с Венгрией (3:0) и обошел Мишеля Платини. Теперь на счету португальца 11 голов на чемпионатах Европы. Кроме того, у Криштиану 106 голов за сборную Португалии (до мирового рекорда – 3 мяча), а также 18 голов на Евро и ЧМ. Он догнал Герда Мюллера, а до рекорда Клозе остался один мяч. Наконец, Роналду стал первым футболистом, сыгравшим на 5 чемпионатах Европы.

3. Франция и Германия (1:0) нанесли по одному удару в створ, а единственный гол в главном матче вечера забил Матс Хуммельс – в свои ворота. Немцы впервые проиграли стартовый матч Евро, до этого было 7 побед и 5 ничьих. Лучшим игроком матча признали Поля Погба. Кстати, Антонио Рюдигер пытался укусить Погба во время матча.

Таким образом, Португалия лидирует в группе F, Франция – вторая, у Германии и Венгрии по 0 очков. В списке бомбардиров после 1-го тура Евро первую строку делят Роналду, Лукаку и Шик.

4. Юрий Жирков больше не сыграет на Евро-2020. Футболист из-за травмы покинул сборную России и будет лечиться в Москве. Остальные игроки готовятся к матчу с финнами.

5. Российская Премьер-лига опубликовала календарь на сезон-2021/22. «Зенит» и «Спартак» сыграют в 12-м и 29-м турах, ЦСКА – «Спартак» – в 8-м и 19-м.

6. «Ювентус», «Барселону» и «Реал» не исключат из Лиги чемпионов. УЕФА уведомил об этом клубы.

6. На Кубке Америки 41 положительный тест на коронавирус. Заражено не меньше 20 игроков в 4 сборных.

7. УЕФА открыл дело против нападающего сборной Австрии Марко Арнаутовича. Он оскорбил этнических албанцев из сборной Северной Македонии.

8. «Барселона» представила новую форму с крестом Сант-Жорди на груди справа.

9. Гринвуд, Педри, Беллингем, Камавинга и украинцы Трубин и Забарный претендуют на приз Golden Boy, который вручается лучшему молодому игроку до 21 года. Из РПЛ номинант всего один – Хвича Кварацхелия.

10. Трансферные новости. «Барса» может обменять Дембеле и Роберто на Бернарду и Канселу. Игроки «Ман Сити» хотят перейти. «Ювентус» может подписать Толиссо. Клуб уже контактировал с «Баварией». Дзагоевым интересуются несколько клубов, в том числе из-за границы. Он не может договориться с ЦСКА о контракте.

А «Ювентус» тем временем продлил аренду Мораты на один сезон.

11. Появилась информация, будто Дмитрий Губерниев отстранен от работы на «Матч ТВ» за скандал с Ольгой Бузовой. Однако сначала сам Губерниев, а потом и Тина Канделаки опровергли это.

Цитаты дня.

Андрей Аршавин: «Черчесов морально не готов убрать Дзюбу из старта. С финнами можно и в два столба сыграть»

Леонид Слуцкий: «У сборной России нет людского ресурса, чтобы быть конкурентоспособной на уровне Бельгии»

Губерниев об эфире с Бузовой: «Отработал блестяще! Оскорблений с моей стороны не было! А вот Ольга немного разошлась»

«В РПЛ невысокие скорости. Там дают подумать, на Евро – нет». Зобнин после 0:3 от Бельгии

Олич об уходе из ЦСКА: «Выражаю сожаление. С большим энтузиазмом готовился и ждал нового сезона»

Гари Линекер: «Мбаппе – звезда мирового масштаба, он заменит Роналду, но не Месси. Лео делает вещи, на которые другие не способны»