Кержаков возглавил «Нижний Новгород». Об этом объявил губернатор Никитин

Теги премьер-лига Россия Александр Кержаков трансферы Нижний Новгород Футбол

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков возглавил «Нижний Новгород».

О назначении 38-летнего тренера объявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. 

«Лучший бомбардир в истории российского футбола и сборной России Александр Кержаков в нашей команде!

Александр назначен главным тренером ФК «Нижний Новгород». Он играл в ведущих клубах и с сильнейшими российскими и зарубежными тренерами, знает все модели тренерской работы!

Молодой амбициозный тренер для молодой амбициозной команды. И еще важно, что для Саши наш регион не чужой – отец из Дзержинска.

Впереди важнейший и сложнейший сезон в Премьер-Лиге! Удачи, Александр! Нижний Новгород – вперед!» – написал Никитин в инстаграме.

В минувшем сезоне «Томь» под руководством Кержакова финишировала в зоне вылета Олимп-ФНЛ.
 

 
 
 
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Публикация от Глеб Никитин (@gsnikitin)

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