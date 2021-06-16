Кержаков возглавил «Нижний Новгород». Об этом объявил губернатор Никитин

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков возглавил .

О назначении 38-летнего тренера объявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Лучший бомбардир в истории российского футбола и сборной России Александр Кержаков в нашей команде!

Александр назначен главным тренером ФК «Нижний Новгород». Он играл в ведущих клубах и с сильнейшими российскими и зарубежными тренерами, знает все модели тренерской работы!

Молодой амбициозный тренер для молодой амбициозной команды. И еще важно, что для Саши наш регион не чужой – отец из Дзержинска.

Впереди важнейший и сложнейший сезон в Премьер-Лиге! Удачи, Александр! Нижний Новгород – вперед!» – написал Никитин в инстаграме.

В минувшем сезоне «Томь» под руководством Кержакова финишировала в зоне вылета Олимп-ФНЛ.

