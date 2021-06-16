Серхио Рамос: «Я хотел контракт на 2 года, «Реал» предлагал на год. Когда я согласился, мне сказали, что время истекло»

Защитник Серхио Рамос рассказал о своем уходе из .

«Я никогда не хотел покинуть «Реал», хотел всегда играть здесь. Клуб предложил мне однолетний контракт с понижением зарплаты. Я хотел контракт на два года, ради себя и своей семьи.

А потом мне сообщили, что предложения больше нет, время истекло. Я хотел уже принять предложение, полагал, что оно еще действует, но мне сказали, что уже поздно.

У нас всегда были великолепные отношения с президентом , как у отца и сына. Но у всех семей бывают свои взлеты и падения. У меня сохранятся позитивные воспоминания о 16 годах, проведенных здесь», – сказал Рамос.

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